Kreatives und Leckeres

Der Polizei-Sport-Verein (PSV) Stukenbrock-Senne wird am Samstag, 20. November, ab 14 Uhr auf der Senne-Alm am Lippstädter Weg 96 einen Kreativmarkt aufbauen mit Angeboten an warmen und kalten Getränken, sowie mit Kaffee und Kuchen.

Gegen Abend wird es auch Suppe und Würstchen geben. „Somit möchten wir nach langer Coronapause unseren Bürgern die Gelegenheit geben, mal ein bisschen vorweihnachtlich zu stöbern und in geselliger Runde am Sportplatz Senne-Alm zu verweilen“, sagt Ulf Gansauge. Die Aussteller bieten verschiedene kreative Dinge wie Gestecke, Kerzen, Kissen und Weihnachtsdeko an. Für die Kinder gibt es eine Tombola und Bastelstände. Es ist für die Anreise zu beachten, dass die Zufahrt zur Senne-Alm gesperrt wird und Parkplätze nur in der näheren Umgebung zur Verfügung stehen (Kindergarten, Austermeier, Kirche, Forellkrug). Es gelten die Coronaregeln.