Kreativmarkt abgesagt

Das Adventsmärktchen am Mallinckrodthof hatte die Gemeinde Borchen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen bereits vor einigen Tagen abgesagt. Jetzt folgt auch die Absage des Kreativmarktes in der Gemeindehalle Kirchborchen. „Die Zahlen steigen weiter an. Insgesamt gibt es in Borchen jetzt 125 aktive Fälle. Wir haben mit dem Krisenstab entschieden, keine Veranstaltungen anzubieten, wo viele Personen zusammenkommen“, teilte Bürgermeister Uwe Gockel am Dienstagmittag mit. Borchen ist die Kommune, die am Montag mit 534,3 (118 Fälle) die höchste Inzidenz im Kreis Paderborn hatte.

Uwe Gockel betont, dass die Entscheidung schweren Herzens getroffen worden sei: „Mir tut es sehr leid für die Aussteller, die die Ware zum Teil extra für die Veranstaltung vorbereitet haben.“ Drei Aussteller hatten bereits Bedenken geäußert und abgesagt, 38 weitere Aussteller wollten jedoch kommen, teilt Gockel mit. Die Verwaltung informiert jetzt alle Aussteller.