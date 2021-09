Kreis begrüßt 34 neue Polizisten

Minden

Verstärkung für die Polizei: Die Polizei Minden-Lübbecke kann sich in diesem Jahr über insgesamt 34 neue Kolleginnen und Kollegen als Nachersatz freuen. Die Führungsriege der Kreispolizeibehörde begrüßte die „Neuen“ am Mittwochmorgen in der Aula des Leo-Sympher Berufskollegs in Minden.