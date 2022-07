Kreis berät Firmen in Schlangen in schwieriger Lage

Bürgermeister Marcus Püster setzt große Erwartungen in die neue Partnerschaft.

Der Kooperationsvertrag ist frisch unterschrieben. Ab August 2022 fällt auch in der Sennegemeinde der Startschuss für den „Unternehmenskompass Lippe“. Kooperationspartner vor Ort sind die Kreiswirtschaftsförderung und die Gemeinde Schlangen. Seit 2020 waren der Partnerschaft bereits beigetreten: Lügde, Extertal, Kalletal und zuletzt Leopoldshöhe.

Uwe Gotzeina, Leiter der Wirtschaftsförderung beim Kreis Lippe, machte im Gespräch mit dieser Zeitung das generelle Ziel des neuen Service-Angebots deutlich: „Der Unternehmenskompass Lippe verfolgt die zentrale Aufgabe, mit den Unternehmen im Kreis Lippe ins Gespräch zu kommen, ihre Fragen zu beantworten und Lösungen für mögliche Probleme mit ihnen zu erarbeiten.“ Dieses Serviceangebot ist nach Aussage Gotzeinas kostenfrei und nicht mit Verpflichtungen verbunden. Als Zielgruppen hat der Wirtschaftsförderer im Wesentlichen Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen im Auge.

Beratungsbedarf ist hoch

An dem Gespräch mit dem Schlänger Bürgermeister nahm auch Petra Elsner teil, zuständige Projektmanagerin beim Kreis Lippe. Sie sagte: „Vom Unternehmenskompass Lippe sollen sich etwa Firmen angesprochen fühlen, die sich aktuell in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden. Zum anderen wendet sich das Beratungsangebot auch an Unternehmen mit neuen Ideen und Projekten, die sie an ihrem Standort weiterentwickeln wollen.“

Und der Beratungs- beziehungsweise Gesprächsbedarf scheint aktuell sehr hoch zu sein. Das Coronavirus und ebenso der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben viele Firmen auch in Lippe unerwartet vor neue Probleme gestellt, machte Elsner deutlich.

Im August will der Unternehmenskompass eine erste Sprechstunde in Schlangen anbieten. „Diese Kooperation ist ganz im Sinne unserer heimischen Wirtschaft“, betonte Bürgermeister Marcus Püster.