100 iPads defekt oder „verloren gegangen“

Von den 400 iPads, die die Stadt während der Corona-Pandemie an Schüler ausgeliehen hatte, sind 100 „verloren gegangen“. Das hat die Leiterin des Fachbereichs Bildung, Tanja Mader, im Familien- und Bildungsausschuss mitgeteilt.

25 Prozent Verlust während des Homeschooling in der Pandemie in Schloß Holte-Stukenbrock

In Schloß Holte-Stukenbrock erhält jeder Schüler ein kostenloses iPad. 100 der Leihgeräte aus dem Digitalpakt sind aus dem Homeschooling nicht zurück gekommen.

Die Geräte waren über den Digitalpakt angeschafft worden, 90 Prozent der Kosten hat das Land NRW finanziert. Die Geräte zum mobilen Lernen von zu Hause aus waren an Schüler weitergeben worden, die keine Möglichkeit hatten, an privaten Computern am Unterricht teilzunehmen, beziehungsweise die aufgetragenen Aufgaben zu erledigen.