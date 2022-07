14-Jähriger aus Steinhagen baut Unfall mit geklautem Auto: zwei Schwerverletzte

Weil bei dem unerlaubten Ausflug die Polizei auf das Duo aufmerksam wurde, trat der Fahrer die Flucht an. In der Folge verursachte er in der Brockhagener Bauernschaft Ströhen einen schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei wurden die zwei Minderjährigen bei dem schweren Crash zum Teil lebensgefährlich verletzt. Ungeklärt ist derzeit noch, wer von beiden die Autoschlüssel des Fahrzeuges gestohlen hat, um die gemeinsame Spritztour unternehmen zu können.



Nachdem der Jugendliche mit dem VW auf der Brockhagener Straße (L 778) in Fahrtrichtung Steinhagen einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen war, gab er Gas. In Höhe der Zufahrt Ströher Straße 4 verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet der VW nach rechts auf den Grünstreifen, krachte mit hoher Geschwindigkeit durch eine Holzumzäunung und prallte laut Polizei mit voller Wucht gegen einen auf einem Wiesen-Eckstück zu Werbezwecken abgestellten Heuwagen.

Wucht des Zusammenpralls

Durch die Wucht der Kollision wurde nicht nur der landwirtschaftliche Anhänger derart schwer zerstört, sodass etliche Meter weiter eine abgerissene Achse auf dem Kreuzungsbereich lag, auch der Touran schleuderte weiter quer über alle Fahrspuren der Kreuzung, ehe er einen Beleuchtungsmasten aus der Verankerung riss und schließlich auf der Beifahrerseite liegend vor einem Stromkasten auf der Ecke zum Postweg zum Stillstand kam. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Verkehrsteilnehmer auf der Straße und dem Fußweg.

Weil in einer ersten Alarmierung an die Notrufzentrale der Polizei von „zwei eingeklemmten Personen“ berichtet wurde, rückten neben dem Rettungsdienst auch zehn Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzuges Steinhagen aus. Bei Eintreffen an der Unfallstelle hatten die beiden Teenager das Wrack aber schon verlassen, sodass sich die Aufgaben der Feuerwehrkameraden auf das Ausleuchten der Unfallstelle und Begleitung der polizeilichen Maßnahmen beschränkten. Nach erster notfallmedizinischer Untersuchung am Unfallort stellte der eingesetzte Notarzt bei beiden Schülern schwere, bei dem 16-Jährigen sogar lebensgefährliche Verletzungen fest. Sie wurden mit dem Rettungswagen in die Krankenhäuser Bielefeld Mitte und Gilead transportiert.

30.000 Euro Schaden

Bei der Unfallaufnahme wurde durch das mehr als 250 Meter weit verteilte Trümmerfeld deutlich, mit welcher Geschwindigkeit und dementsprechend enormen Wucht das Fahrzeug gegen den Heuwagen geprallt war. Das schwer beschädigte Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während des rettungsdienstlichen Einsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei waren die Brockhagener Straße und die Isselhorster Straße im Unfallbereich gesperrt.

Das seit Jahresbeginn neu eingerichtete Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU-Team) der Polizei Bielefeld sicherte zur Auswertung des Unfallherganges alle Spuren und Beweise. Der Wagen wurde sichergestellt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.