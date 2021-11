188 neue Coronafälle im Kreis Gütersloh

Fallzahlen steigen weiter an

Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 04. November, 0 Uhr, 24.905 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst – das sind 188 Fälle mehr als am Vortag. Dies sind kumulierte Zahlen seit Anbeginn der Pandemie. 23.517 Personen gelten als genesen und 1.048 als noch infiziert. Die COVID-19-Fälle der vergangenen 7 Tage/100.000 Einwohner betragen für den Kreis Gütersloh am 04. November laut RKI 138,2. Von den aktuell 1.048 noch infizierten Personen befinden sich 1.017 in häuslicher Isolation.

Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 31 Patienten stationär behandelt. 6 von ihnen müssen auf der Intensivstation behandelt werden (03. November: 5). Seit Beginn der Pandemie sind 340 Personen im Kreis Gütersloh an oder mit COVID-19 verstorben.