20 Jahre Stadtrechte – das wird 2023 gefeiert

Im Jahr 2020 ist Schloß Holte-Stukenbrock 50 Jahre alt geworden. Gefeiert werden konnte das erst dieses Jahr. Stadtmarketingbeauftragte Imke Heidotting hält einen Rückblick auf die Veranstaltungen in Wort und Bild.

Im Jahr 2020 ist Schloß Holte-Stukenbrock 50 Jahre alt geworden. Weil in dem Jahr bekanntlich fast alle Feierlichkeiten ausgefallen sind, hat sich unser Jubiläum über drei Jahre gezogen.

Alltagsmenschen am Rathaus in Schloß Holte-Stukenbrock. Foto: Doris Kiener

Begonnen haben die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr aber bereits 2019, indem sich alle fünf Ortsgemeinschaften gemeinsam mit der Bildhauerin Christel Lechner über die Gestaltung der SHS-Alltagsmenschen Gedanken gemacht haben. Herausgekommen ist eine gemütliche Kaffeegesellschaft, in der jede Figur stellvertretend für einen unserer fünf Ortsteile steht. Das Ensemble ist weithin sichtbar am Rathaus platziert und wurde im Juni 2020 feierlich eingeweiht. Seitdem hat es sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt: Auf den freien Stühlen sitzen regelmäßig Besucher für ein Foto oder zum Verweilen in der geselligen Runde.

Knorpelkirschblüte am Jubiläumsbaum 50 Jahre Schloß Holte-Stukenbrock. Foto: Stadt SHS

Im Herbst 2020 folgte dann eine bodenständige und gleichermaßen sehr zeitgemäße Aktion: 250 Obstbäume alter, heimischer Sorten – fünf für jedes Jahr des Bestehens – wurden an Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen verschenkt. Ziel war es, mit den Bäumen nicht nur eine lebendige Erinnerung an das Jubiläumsjahr zu schaffen, sondern auch aktiv Klimaschutz und Umwelt zu unterstützen. Diese Idee stieß auf große Resonanz in der Bevölkerung, bei den Kindergärten, Schulen und Vereinen. Nun wachsen unsere Jubiläumsbäume in den Gärten im Stadtgebiet und tragen bereits teilweise Früchte.

Die Sieger des ersten Grafschaftslaufes 2021 mit dem Schlossherrn Carl-Philipp Tenge-Rietberg (links) und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr (rechts). Foto: Stadt SHS

Am letzten Augustsonntag des Jahres 2021 konnte schließlich der Grafschaftslauf erstmals stattfinden. Nach einer Idee von Bürgermeister Hubert Erichlandwehr verbindet dieser auf historischen Spuren die Städte Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock miteinander. Nach der gelungenen Premiere war klar, dass der Lauf ein jährliches Event wird. Im Einzel- und Staffellauf können die Teilnehmenden nun immer am letzten Sonntag im August „Geschichte laufend erleben“, während sie bedeutsame Orte der ehemaligen Grafschaft Rietberg aus dem 17. Jahrhundert passieren, bevor sie vor den Toren des Holter Jagdschlosses ins Ziel einlaufen. Die zweite Auflage in 2022 hat gezeigt, dass der Lauf bereits zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden ist.

Funny Sunday in Schloß Holte-Stukenbrock zum Stadtjubiläum auf dem Pollhansplatz im Mai. Foto: Besim Mazhiqi

Richtig gefeiert wurde das Jubiläum dann mit drei großen Festen im Jahr 2022. Im Mai lud die Stadt zum Funny Sunday auf den Pollhansplatz. Herrliches Wetter, zahlreiche kostenlose Mitmachstationen und der an sechs der Stationen stattfindende Teamwettkampf ergaben ein gelungenes Fest für Jung und Alt.

Und schon im Juni gingen die Feierlichkeiten mit dem Stadtbrunch weiter. An der langen, weiß betuchten Tafel mitten auf der Holter Straße brunchten die Besucher bei strahlendem Sonnenschein zu stimmungsvollem Musikprogramm und lockerer Moderation. Zusätzliche Highlights waren der Mitmach-Zirkus im Bürgerpark und die Kirmesmeile auf dem Pausenhof des Gymnasiums mit den kostenfreien Fahrten in Ketten- und Kinderkarussell.

Das erste Senne-Brass-Festival holte Blasmusiker auf die Bühne. Foto: Stadt SHS

Das Finale der Jubiläumsfeierlichkeiten bildete schließlich die Premiere des Senne-Brass-Festivals im Juli. An drei Tagen traten namhafte Brass-Bands wie Querbeat, Moop Mama oder Jazzkantine, aber auch traditionelle Musikgruppen wie das Städtische Blasorchester SHS oder die EMSigen Jagdhornbläser auf und brachten das bunt gemischte Publikum zum Tanzen, Mitsingen und Partymachen. Wir freuen uns, dass so Bürger das Jubiläum mitgefeiert und unterstützt haben und sind sicher, dass die einzelnen Veranstaltungen noch lange in Erinnerung bleiben.

Das nächste Jubiläum steht dabei schon vor der Tür. 2023 hat Schloß Holte-Stukenbrock seit 20 Jahren Stadtrechte. Auch das wird natürlich gefeiert. Alle Vereine und Organisationen sind eingeladen, sich am Stadtfest am 10. September 2023 tatkräftig einzubringen.