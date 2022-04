22-Jährige aus Werther will an WM teilnehmen

Erst seit etwa einem Jahr fährt sie beim Turnverein Werther Einrad – und nun rückt gleich die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft näher. Jasmin Azari trainiert fleißig für dieses sportliche Großereignis: die Einrad-WM, die vom 26. Juli bis zum 6. August in Grenoble/Frankreich über die Bühne gehen soll.

Jasmin Azari fährt erst seit einem Jahr Einrad im Verein – und tritt im Juli in Frankreich an

Große Pläne auf nur einem Rad: Jasmin Azari (22) will im Juli 2022 an der Einrad-WM in Grenoble teilnehmen..

„Das ist einmalig in unserer Einrad-Geschichte!“, staunt auch Azaris Trainerin Mareike Diembeck. Dabei lag eine WM-Teilnahme für den Verein schon einmal fast zum Greifen nahe; in der Disziplin „Freestyle“ hatten sich vor drei Jahren vier Einradfahrerinnen des TV Werther in zwei Paar-Küren bis dahin vorgekämpft: Lea Siebelt (22) und Simone Diembeck (23) sowie Florentina Timpe (17) und Lara Wiehage (16) hatten sich im November 2019 für die WM qualifiziert, die im darauffolgenden Juli 2020 ausgetragen werden sollte – und mussten am Ende dann doch schweren Herzens ihre Startplätze wieder zurückziehen, weil Schule, Studium und Ausbildung dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machten. Kleiner Trost: Die WM 2020 wurde letztlich wegen der Corona-Pandemie ohnehin abgesagt.

Jasmin Azari sicherte sich einen Startplatz im Team Germany. Foto: TV Werther

Nun also ein weiterer Anlauf der Wertheraner Einrad-Spezialisten: Die 22-jährige Jasmin Azari fährt in ihrer Freizeit nicht nur Freestyle (wo sie sich alle Elemente und Tricks selbst aussuchen kann), sondern auch Flatland (dabei liegt der Schwerpunkt auf kreativen und auch schweren Tricks) und Marathon. „Jasmin qualifizierte sich unerwartet in den Bereichen Flat, Marathon und X-Style – zwei Minuten, in denen sie Tricks zeigt – für die WM und sicherte sich einen Startplatz im Team Germany“, freut sich Mareike Diembeck.

Und die Einradfahrerin selbst? Ist sie schon aufgeregt? „Ich freue mich total auf die WM und sehe die Teilnahme als Spaß an der Freude, ganz ohne Druck. Mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin aber auch schon ziemlich aufgeregt“, gesteht Jasmin Azari.