Nach einem Überfall auf einen 25-jährigen Mann von zwei bewaffneten Männern in Rheda-Wiedenbrück, ist das Opfer in seiner Wohnung in einem Zimmer eingeschlossen worden. Das berichtet die Polizei.

Zeugen wurden in der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.40 Uhr, auf Hilferufe aus einer Wohnung an der Hellingrottstraße aufmerksam. Vor Ort stellten herbeigerufene Polizeibeamte fest, dass bislang unbekannte Täter einen 25-jährigen Mann nach einem Raub in seiner Wohnung in einem Zimmer der Wohnung eingeschlossen hatten.

Mit Pistole bedroht

Nach Angaben der Polizei sollen zuvor die zwei Unbekannten den Mann mit einer Pistole bedroht haben. Die Täter forderten Geld und Wertgegenstände. Zudem durchsuchten sie die Wohnung. Den Mann hatten sie zuvor vor seiner Wohnung abgefangen.

Mit ihrer Beute und nachdem sie den Mann in einem der Zimmer eingeschlossen hatte, verließen sie die Wohnung. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür des Mannes geöffnet. Der 25-Jährige wies leichte Verletzungen auf. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Täter

Die beiden Unbekannten konnten in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Beide Täter sollen schwarze Masken mit Sehschlitzen getragen haben. Ein Mann soll eine etwas kräftigere Statur gehabt haben.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.