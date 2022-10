26-Jährigen geschlagen und beraubt

In der Nacht zu Pollhansmontag sollen drei Personen am Rande des Pollhansplatzes überfallen haben

Schloß Holte-Stukenbrock

Am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr haben drei bislang Unbekannte einen 26-jährigen Mann an der Bahnhofstraße zunächst verfolgt und in Höhe des Ursulaweges unvermittelt geschlagen und ausgeraubt. Das teilt die Polizei mit.