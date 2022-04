30 Standbetreiber und viele Aktionen

Mehr als 30 Standbetreiber haben ihre Teilnahme verbindlich zugesagt. Zudem werden verschiedene Versmolder Vereine das Unterhaltungsprogramm zwischen dem für den Fahrzeugverkehr gesperrten Rathausplatz, Berliner Straße, Ecke Wittensteiner Straße bereichern.

Das DRK zeigt sich groß

Auf dem Versmolder Rathausplatz präsentiert sich am Samstag und Sonntag der DRK-Ortsverein, der in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert, mit einer großen Bandbreite der vielfältigen Leistungen und Serviceangebote. Dabei werden Einsatzkräfte der Rotkreuzgemeinschaft die „ganz großen und schweren Geräte“ auf dem Rathausvorplatz auspacken, verspricht Dr. Martin Bohle als erster Vorsitzender.

Man freue sich darauf, gemeinsam mit der IGEV das Kirschblütenfest zu veranstalten, betont Brigitte Froböse. Zusammen mit Siegrid „Rosie“ Dieckmann-Rose vom IGEV-Führungsteam hoffen die Veranstalter auf möglich schönes Wetter, viele nette und gut gelaunte Besucher und gute Stimmung. „Wir wünschen uns ein schönes Fest für Familien“, so Dieckmann-Rose. Besonders stolz ist sie auf die vielen Versmolder Vereine und Institutionen, die Interesse an einer Teilnahme bekundet haben. Für die Anwohner der Veranstaltungsbereiche ist zu beachten, dass von Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 19 Uhr, keine Zufahrten möglich sind.

Das Rote Kreuz in Versmold hat gleich drei Mal zu feiern

Seit mehr als einem Jahr liegen die Pläne zur Organisation eines Kirschblütenfestes in der Schublade der IGEV. „Wir hatten die Idee zu dieser Veranstaltung schon, als es noch gar keine Kirschbäume rund um den Rathausvorplatz gab“, schmunzelt das Energiebündel „Rosie“ Dieckmann-Rose. Gründe zur Freude und Feier gibt es beim Kirschblütenfest mehr als ausreichend. So feiern der DRK-Ortsverein und die in ihrer Trägerschaft befindliche DRK-Kita Henry Dunant in der Sauerbruchstraße nicht nur das 30-jährige Bestehen, die DRK-Seniorentagesstätte besteht in diesem Jahr sogar 40 Jahre. Bei dem Kirschblütenfest wolle man interessierten Besuchern „DRK zum Anfassen und Erleben“ bieten, so Dr. Martin Bohle. Einen großen Dank zollte er seiner Stellvertreterin Brigitte Froböse, die mit viel Engagement die Organisation der DRK-Angebote am Veranstaltungswochenende übernommen hat.

Moonlight-Shopping und viel Musik am Kirchplatz

Start ist am Freitag mit Öffnung aller Kreativ- und Verpflegungsstände um 15 Uhr. Ab 19 Uhr beginnt das Moonlight-Shopping in der Innenstadt. Auf der Außenbühne am Kirchplatz werden von 18 bis 22 Uhr werden die Straßenmusikerin Viviane Stern, die schon 2018 auf dem Versmolder Stadtfestival aufgetreten ist, die Wandermusiker „The Charlatan“ sowie DJ Kilian Nagel für abwechslungsreiche, musikalische Unterhaltung sorgen. Um auch mal in der Innenstadt zu verweilen und in Ruhe essen zu können, werden im Veranstaltungsbereich rot-weiß dekorierte Tische und Bankreihen aufgestellt sein. Am Samstag, 23. April, wird sich das DRK ab 11 Uhr auf dem Rathausvorplatz präsentieren. Auf der Rasenfläche an der Petri-Kirche starten ebenfalls um 11 Uhr Spiel, Spaß und Aktionen mit der SG Oesterweg. Dazu werden auf dem Kirchplatz verschiedene Spiel-, Turn- und Bewegungsstationen aufgebaut.

Kunsthandwerker und Tanzgruppen aktiv

Auf jeden Fall besuchen sollte man auch die Stände der kreativen Kunsthandwerker. Um 14.30 Uhr und 16 Uhr werden Tanzgruppen der SG auftreten. Der evangelische Kindertagesstätte Gartenstraße hat einen Barfuß-Parcours vorbereitet, die Sänger vom gemischten Chor Versmold werden sich mit einem Kurzkonzert beteiligen. Gegen 15 Uhr werden Kinder der DRK-Kita Henry-Dunant einen Tanz aufführen. Unter dem Motto „Jan meets Herbert Grönemeyer“ wird der Versmolder Jan Carl Froböse energiegeladen die besten Grönemeyer-Songs singen. Mit dem offiziellen Ende der Veranstaltungen laden die Versmolder Kneiper zum Weiterfeiern in ihren Schrankräumen ein.

Am Sonntag locken Flohmarkt und Opus Arte

Am Sonntag geht ab 11 Uhr das bunte Treiben los. Neben einem großen Familien-Flohmarkt am Schweinebrunnen wird auch das Ensembleprojekt Opus-Arte unter Leitung von Reiner Beinghaus aus Borgholzhausen einen sehenswerten Auftritt bescheren. Auf dem Rathausvorplatz wird der DRK-Ortsverein im Verbund mit der Rotkreuzgemeinschaft, dem Jugend-DRK, der Kita Henry Dunant, der Tagespflege und den Sozialen Dienste an verschiedenen Ständen präsentieren. Neben einer Cafeteria wird es auch viele Informationen über das Wirken der Gemeinschaft geben.