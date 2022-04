52-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Bei dem zweiten Brand in der Haller Innenstadt in nur einer Nacht hat es leider einen Toten gegeben. Bei dem Brand in einer Wohnung in der Graebestraße ist ein 52-jähriger Mann seinen Rauchgasvergiftungen noch vor Ort erlegen.

Einsatzkräfte bei der Feuerwehr-Löschzüge Halle und Hörste beim Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Graebestraße, bei dem ein 52-jähriger Bewohner verstorben ist.

Gegen 2.40 Uhr in der Nacht wurde die Haller Feuerwehr alarmiert. Erst kurz zuvor waren die Einsatzkräfte von dem großen Hausbrand an der Straße Brandheide in Halle, zu dem gegen 23 Uhr alarmiert worden war, nach Hause zurückgekehrt. Halles Löschzugführer Ralph Heermann wollte nach dem ersten Einsatz gerade duschen gehen, als er ebenso wie die 40 Kameraden der Löschzüge und Hörste zu dem Wohnungsbrand der Graebestraße Nr. 10 gerufen wurde.

Der Brand in dem Sechs-Familien-Haus war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Gewahr wurden dies nach Auskunft von Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Herden Nachbarn im Obergeschoss, weil schwarzer Rauch aus der Wohnung durch das Treppenhaus in die obere Wohnung sich ausbreitete und dort einen Rauchmelder auslöste.

Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und bekämpfte den Brand, der möglicherweise in der Küche entstanden war. Dort fanden die Einsatzkräfte beim Durchsuchen der Wohnung auch den leblosen Bewohner. Nach der Rettung aus der Wohnung wurden Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst eingeleitet. Hierbei engagierten sich auch Feuerwehrleute tatkräftig. Nach den Schilderungen wurde nahezu eine halbe Stunde versucht, den 52-Jährigen zu reanimieren, am Ende leider vergeblich.

Wiederbelebungsversuche

Weil in der Brandwohnung viele Gegenstände in großer Unordnung lagen, versprühte die Feuerwehr sogenannte Netzmittel, womit die Gefahr des Entzündens von Glutnestern unter den Bergen von Gegenständen gebannt werden sollte. Die übrigen zehn Bewohner in dem Mehrfamilienhaus, darunter auch ein betagtes Ehepaar, wurden aus den Wohnungen geholt und auch betreut. Nach Ende des Einsatzes und dem Lüften der Räume konnten die Bewohner in ihre Wohnungen in der Nacht zurückkehren.

Beamte der Kriminalpolizei nahmen noch in der Nacht ihre Ermittlungen auf, die betroffene Wohnung wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Den Schaden in der Wohnung und am Gebäude schätzt die Feuerwehr auf etwa 40.000 Euro.