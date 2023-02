7500 Schaulustige sehen Umzug mit 1000 Teilnehmern

Schloß Holte-Stukenbrock

Einfach fantastisch! Anders kann man es nicht sagen, was am Sonntag in Stukenbrock los war. Mehr als 1000 Kinder und Erwachsene im Umzug haben den 7500 Zuschauern am Straßenrand ein unvergessliches Erlebnis bereitet.

Von Monika Schönfeld