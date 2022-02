80 Anmeldungen am Kreisgymnasium

Das Kreisgymnasium in Halle fährt auch im neuen Schuljahr wieder stabil dreizügig. Bis zum vorläufigen Ende des Anmeldeverfahrens waren am Mittwochnachmittag 80 Kinder für die neuen fünften Klassen angemeldet, 56 davon kommen direkt aus Halle. Angesichts der aktuellen Diskussionen um die Zukunft der Haller Gesamtschule beziehungsweise der Realschule Steinhagen sind die Anmeldezahlen in diesem Jahr von besonders großem Interesse.

Schuldirektor Markus Spindler zeigte sich in einer ersten Reaktion im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT nicht unzufrieden. Nach 84 Anmeldungen vor zwei Jahren und 75 im Vorjahr stellen die 80 aktuellen Anmeldungen angesichts eines zahlenmäßig eher schwachen Grundschuljahrgangs einen guten Mittelwert dar.

56 Kinder aus Halle angemeldet

Auffällig in diesem Jahr ist, dass neben 56 Kindern von Haller Grundschulen auch 17 Kinder aus Borgholzhausen am Kreisgymnasium angemeldet worden sind. Weiterhin sind am KGH Viertklässler aus Versmold (3), Werther (1), Steinhagen (1) und Bielefeld-Quelle (1) angemeldet worden. Außerdem kommt ein Kind hinzu, das erst im Sommer aus einer anderen Region nach Halle zieht. Sechs der 80 Kinder haben weder eine volle, noch eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung.

30 Kinder können zwei Jahre Streichinstrumente lernen

Ein besonderes Profil pflegt das Kreisgymnasium mit seinen Musikklassen in den Jahrgangsstufen fünf und sechs. Für die sind diesmal sogar 30 Kinder angemeldet worden. "Wir werden in diesem Fall wohl eine größere Musikklasse bilden. Das ist eine gute Nachricht auch für unsere Orchester und Chöre", sagt Spindler. Alle Kinder der Musikklasse erlernen ein Instrument und musizieren gemeinsam, im kommenden Schuljahr mit dem Schwerpunkt Streichinstrumente. Es unterrichten dabei auch Lehrer der Musikschule Halle.

Für die neue Oberstufe liegen drei Anmeldungen von Quereinsteigern ans KGH vor. Zusammen mit aktuellen Zehntklässlern (92) wird laut Spindler wieder eine stabile Oberstufe möglich sein, die auch ein attraktives Kursangebot zur Wahl stellen kann.

Oberstufen-Kooperation mit Gesamtschule hat Grenzen

Wie mehrfach berichtet, kooperiert das KGH aktuell auch mit der Oberstufe der Gesamtschule Halle in den Leistungskursen Sport, Pädagogik und Physik. Weil aber die Gesamtschule Halle aufgrund der Anmeldeschwächen insbesondere in den vergangenen drei Jahren vermutlich demnächst nur sehr kleine Oberstufen bilden kann, stellt sich die Frage, ob die Schulkooperation über das bisherige Maß ausgeweitet werden kann. Eine wesentliche Ausweitung der Kooperationen in Grund- und Leistungskursen hält Spindler für "äußerst schwierig". Die Kooperation zweier Schulen stoße technisch bei Stundenplänen an Grenzen, zumal vom kommenden Schuljahr an schon zwei Jahrgangsstufen koordiniert werden müssten. Es sei denn, so schränkt Spindler ein, eine größere Oberstufen-Kooperation werde so organisiert, dass die Grund- und Leistungskurse zum großen Teil in die Nachmittagsstunden verlegt werden. Das bedeute, dass Schüler vormittags viele Freistunden und erst am Nachmittag ihren Unterricht hätten. Spindler weist darauf hin, dass eine solch grundlegende Konzeptveränderung auch in den Schulkonferenzen (mit Eltern-, Schüler- und Lehrervertretern) beschlossen werden müsse.