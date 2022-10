Ab in die spanische Sonne

Um sechs Uhr klingelte der Wecker. Um halb sieben wurde gefrühstückt, eine Stunde später war Kerstin Strothmann auf dem Weg zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Schülerlotsin - und das schon seit knapp 30 Jahren. Doch jetzt ist Schluss. Die 61-Jährige bricht ihre Zelte in Schloß Holte-Stukenbrock ab und zieht mit ihrem Ehemann nach Spanien.

Gestern wurde sie an der Grundschule Grauthoff-Elbracht-Schule von der Schulleitung, den Schülern und der Stadtverwaltung verabschiedet. „Wir sind alle sehr traurig, sie waren hier eine feste Größe“, sagte Schulleiterin Tanja Edzards . Die Schule suche händeringend nach einem ehrenamtlichen Nachfolger, leider bisher erfolglos. Auch die Schüler Carlo und Luke waren zum Abschied gekommen. „Wir werden Sie am Bahnübergang vermissen“, so der achtjährige Carlo.