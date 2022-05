Abschied nach 36 Jahren

36 Jahre war Rainer Hartwig-Clasmeier als Sozialarbeiter für die Diakonie im Kirchenkreis Halle tätig, davon 20 Jahre in leitender Position. Nun geht er in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Fabian Drosselmeier

Leitungswechsel in der Ambulanten Erziehungshilfe der Diakonie im Kirchenkreis Halle

Statt eines Staffelstabes überreichte Geschäftsführer Ingo Hansen (l.) Blumen: Florian Drosselmeier (r.) löst den langjährigen Leiter der Ambulanten Erziehungshilfen, Flüchtlingsberatungen und Familienzentren der Diakonie im Kirchenkreis Halle e.V., Rainer Hartwig-Clasmeier ab, der in den Ruhestand geht.

„Ich bin der Rainer, so kennen mich hier alle“, sagt er schmunzelnd. Nun geht „der Rainer“ in den Ruhestand. 36 Jahre war Rainer Hartwig-Clasmeier als Sozialarbeiter für die Diakonie im Kirchenkreis Halle tätig, davon 20 Jahre in leitender Position.