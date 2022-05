Abzappeln zum Baggerlied

Steinhagen

Nicht nur 65 Kinder und ihre Erzieherinnen staunten nicht schlecht, als am Dienstagmorgen rockige Live-Musik auf dem Außengelände der AWO-Kita Rostocker Straße in Steinhagen ertönte, auch Passanten machten kurz am Gartenzaun Halt, um zu erfahren, was dort vor sich ging.

Von Malte Krammenschneider