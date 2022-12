Adventsessen für Menschen mit  wenig Einkommen  

Der Bürgerverein Fortuna SHS (Sehen, Helfen, Spenden) hat Bürger mit wenig Einkommen zum Adventsessen in die Mensa der Gesamtschule eingeladen. 190 Einladungen waren über den Fachbereich Soziales ausgesprochen worden. Eingeladen waren zum ersten Essen dieser Art die Menschen, die Grundsicherung erhalten.

Wolfgang Zindler, Gründungsmitglied des Vereins Fortuna, Koch und ehemaliger Inhaber des Buschkrugs, servierte ein schmackhaftes und weihnachtliches Menü für die etwa 50 Bürger, die der Einladung gefolgt waren. Serviert wurde Entenkeule mit Rotkohl und Klößen. Als vegetarische Alternative gab es „Spaghetti Bolognese“ ohne Fleisch. Zum Nachtisch schmeckte der Vanillepudding mit Kirschen, vorbereitet in kleinen Gläschen.

Die Mitglieder des Vereins Fortuna servierten den Gästen das Essen auf Tellern an den Tisch. Die Begrüßung übernahm Wilhelm Gunkel, Vorsitzender des Vereins. Er stellte den Verein und die Helfer vor und berichtete über die Hilfen, die der Verein seit seiner Gründung geleistet hat.

Grußworte und den Dank an den Verein richteten die Fachbereichsleiterin Soziales Christiane Vornholt, und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr aus. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei die ehrenamtliche Hilfe von großer Bedeutung. Das meiste werde zwar vom Fachbereich Soziales abgefangen, aber einiges bleibe dann doch auf der Strecke, speziell das Miteinander komme manchmal etwas zu kurz. Von daher seien Veranstaltungen, wie dieses Adventsessen des Vereins Fortuna so wichtig.

Die Helfer aus dem Verein gesellten sich zum Essen an die Tische der Gäste und führten lockere Gespräche. Mit den besten Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit und einer kleinen selbst gepackten Adventstüte verabschiedeten die Fortunas ihre Gäste. Das Resümee der Fortunas: Glück wird größer, wenn man es teilt.

Die nächste Aktion des Vereins: Auf dem Weihnachtsmarkt in Schloß Holte von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Dezember, verkaufen die Vereinsmitglieder an ihrem Stand Grünkohl. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die nächsten Hilfsaktionen.