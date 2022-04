Alle sollen mitfeiern

Großes Programm zur Eröffnung des Hörmann-Sportzentrums in Steinhagen

„Wir wollen alle zusammenführen“, sagt Heike Sterthoff vom zwölfköpfigen Eventteam: „Die Rolle des Vereins für ein soziales und verträgliches Miteinander wird immer bedeutender. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig das Miteinander und das Füreinander ist.“ Deshalb lautet das Motto des Wochenendes auch: Ein Dorf, viele Vereine.“

Das Programm steht. Erster Höhepunkt ist am Samstag, 4. Juni, der Festmarsch der Gruppen und Vereine (Start: 9.30 Uhr am Marktplatz). Vereine, die noch mit möchten, bitte melden bei Ingo Eßler: ingo@kccf.de. Um 12 Uhr folgt die offizielle Eröffnung. Danach ist Markttreiben vor der Halle. „Die Buden haben wir uns vom Weihnachtsmarkt ausgeliehen“, so Sterthoff. Feuerwehr, CVJM, Karnevalsclub, Pfadfinder und viele mehr werden diese bestücken. Des Weiteren: Grillwagen, Kaffee und Kuchen, das Spielmobil vom Haus der Jugend, um 15 Uhr der Auftritt vom Chor Feel Harmonie (Steinhagen), um 18 Uhr Shanty-Rock mit der Bielefelder Band Shantallica.

Heike Starthoff und Axel Börgers und der Rest des E-Teams, des Event-Teams, laden zur Riesenparty ein. Foto: privat

Pfingstsonntag, 5. Juni, beginnt mit einem Fußball-Fun-Turnier (10 Uhr). Es geht weiter mit buntem Treiben (ab 11 Uhr), der Jolly Mood Band (13 Uhr), einem sportlichen Programm inklusive Spiel der Handball All Stars (frühere Spvg.-Spieler) gegen die erste Mannschaft (14.30 Uhr) und um 20 Uhr schließlich – die Party im Zelt: „Ein Dorf, viele Vereine.“ Musik macht die gefeierte Deluxe – The Radio Band sowie ein DJ. Der Kartenvorverkauf beginnt am 15. Mai (Infos folgen). Montag, 6. Juni, schließlich Frühschoppen mit der Steinhagener Band Broken Bread (ab 10 Uhr) sowie nachmittags Liga-Fußball.