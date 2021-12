“Allein die Größe zu betrachten, greift zu kurz“

Blick auf den Eingangsbereich der Kreissparkasse Halle, die ebenfalls in die neue Fusions-Diskussion in der Kreis-Politik geraten ist. Die SPD hat nun ein Positionspapier vorgelegt.

„Bei unseren Sparkassen geht es um mehr als Geld abheben“, betont Werthers ehemalige Bürgermeisterin Marion Weike, die in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion am Mittwoch ein Positionspapier ihrer Fraktion zu der von Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) angeregten großen Fusion aller vier Sparkassen im Kreis Gütersloh. Wie Weike sagt, hat eine Arbeitsgruppe der Fraktion, in der auch SPD-Vertreter in den einzelnen Sparkassen-Verwaltungsräten (Halle, Wiedenbrück, Gütersloh-Rietberg und Versmold) mitwirkten, das Papier erarbeitet. Bis auf Versmold hat der Kreis in allen Sparkassen Anteile unterschiedlicher Größe.