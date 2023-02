Aloha , Helau und Hula Hoop am Sennestrand

Der Pfarrkarneval ist zurück in Stukenbrock und die Akteure haben das Feiern nicht verlernt. Unter dem Motto „Beachparty“ haben acht Gruppen nahtlos an die großartigen Veranstaltungen der vergangenen Jahre angeknüpft. Fantastische Tänze, herrliche Sketche und Theaterstücke, fetzige musikalische Auftritte und geniale Showeinlagen waren Bestandteile einer Mixtur, mit der sie einmal mehr restlos begeisterten.

Pfarrkarneval in Stukenbrock: Acht Gruppen begeistern mit Sketchen, Theater, Tanz und Musik

Stukenbrock Helau: „Die letzten Drücker“ feiern nach dem großen Finale ausgelassen am Strand der hawaiianisch geschmückten Schützenhalle.

Unter den bunt kostümierten Besuchern, die am Samstagabend in die restlos ausverkaufte Schützenhalle strömen, tummeln sich zahllose Südseeschönheiten. Im Urlaubsparadies passieren die Jecken einen Palmenstrand, in einem Strandkorb werden Essensmarken verkauft, Decken und Wände sind stilvoll mit Sonnenschirmen und Surfbrettern dekoriert.