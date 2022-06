Als Kavalier zu Fuß von Halle nach Eggeberg begleitet

Halle

"Ich habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt! Er ist so charmant, hat mich immer zu Fuß vom Gottesdienst in Halle bis nach Eggeberg nach Hause begleitet, später mit dem Moped chauffiert – ein Kavalier!“, schwärmt Roswitha Dessin über ihren Hans-Jochen. Das war Ende der 1950er Jahre – nun, am 20. Juni 2022, feiert das Haller Paar seinen 60. Hochzeitstag.

Von Volker Hagemann