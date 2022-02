Als Schulnote gäbe es für die Bilanz eine „3 plus“

Landrat Sven-Georg Adenauer, der auch Vorsitzender des Verwaltungsrates des Kreissparkasse Halle ist, hatte im vergangenen Jahr während einer Haushaltsrede im Kreistag das Zielbild "einer Sparkasse für einen Kreis" öffentlich benannt. Wie und in welchen Schritten man da hinkomme, müsse wohl überlegt werden, hier gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Doch ein "weiter so" der kommunal verankerten Kreditinstitute hielt der Gütersloher Landrat angesichts der Bedingungen und Herausforderungen seinerzeit für nicht den richtigen Weg. Seitdem hat sich Adenauer zu dem Thema nicht mehr öffentlich geäußert. Gleichwohl fielen die Worte des Landrates nicht in einen politisch luftleeren Raum, waren Fusionsüberlegungen auch in Fraktionen des Kreistages nicht-öffentlich diskutiert worden. Der Ältestenrat des Kreistages führte seinerzeit auch Gespräche mit Sparkassen-Vorständen. Und schließlich steht jetzt auch die Aufnahme der kleinen Stadtsparkasse Versmold in die große Sparkasse Gütersloh-Rietberg vor der Umsetzung.

