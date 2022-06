Am Familientag zurück ins Mittelalter

Im Hinblick und mit Vorfreude auf den Mittelalter-Familientag am 26. Juni haben sie die (Spiel)-Burg an der Remise schon einmal erobert: Salih Öztürk (Stadtbücherei), Beate Grossmann, Ljubov Greiffenberg (beide Kreisfamilienzentrums-Mehrgenerationenhaus), Klaudia Defort-Meya (Musik- und Kunstschule), Laura Krause, Jana Wieking (beide Kulturbüro Stadt Halle), Larissa Boylu (Kreisfamilienzentrums-Mehrgenerationenhaus) sowie Katja Kosubek (Stadtarchiv).

„Wir haben dieses Kooperationsprojekt erstmalig 2021 angeboten. Das Feedback war positiv“, setzen Jana Wieking und Laura Krause vom Kulturbüro der Stadt Halle auf die erfolgreiche Fortsetzung und stellen das Programm im Innenhof des Haller Bürgerzentrums Remise vor. Bei schlechtem Wetter wird in die Innenräume umgezogen. Karten für die Lesung und das Kabarettprogramm sind ab sofort bei der Stadt Halle erhältlich.

Pilates mit Susanne Gonzales. Die Auftaktveranstaltung im ist kostenfrei. Montag, 20. Juni, 18 Uhr.

Lesung mit Gisa Pauly - „Von schwarzen Schafen und falschen Fuffzigern“. Mit ihren Sylt-Erzählungen trifft die Autorin den Geschmack vieler Krimi-Fans. Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr.

Kabarett mit Arnulf Rating – „Zirkus Berlin“. Arnulf Rating wollte eigentlich nur die Zeitungen zum Altpapier bringen. Aber dann bleibt er doch an einer dummen Schlagzeile hängen: Was kommt nach Corona? War da was? Was war da? Über was reden wir? Das Karussell dreht sich. Schnell. Schneller. Zirkus. Donnerstag, 23. Juni, 19 Uhr.

Konzert mit MAMMA FOR PRESIDENT. Mit ihrer Mischung aus lebhaften Grooves, angesagten Hits sowie Klassikern aus Rock und Pop sorgen die fünf Musiker für den perfekten Rahmen zum Mitsingen, Tanzen und Abfeiern. Samstag, 25. Juni, 19 Uhr (kostenfrei).

Familientag „Mittelalterliches Spektakel. Im Innenhof des Bürgerzentrums Remise tauchen die Besucher ins Mittelalter ein. Kinder können eine Hüpfburg erobern oder sich ihre Schilder und Schwerter selber basteln. Die Schützen laden zum Bogenschießen ein, es gibt auch eine Jonglage zum Mitmachen (14.30 Uhr). Eine Feuershow rundet den Familientag um 16.30 Uhr ab. Bei der Gemeinschaftsaktion der Stadt, der Bücherei und des Kreisfamilienzentrums-Mehrgenerationenhaus ist auch das Stadtarchiv mit von der Partie. „Alles, was wir über das Mittelalter wissen, kommt schließlich aus dem Archiv“, sagt Katja Kosubek, die an diesem Tag ein Skriptorium anbietet. Besucher lernen, mit Feder und flüssiger Tinte zu schreiben. Spannend wird es auch bei einer Lesung mit Stefan Schwinn um 15.30 Uhr (“Der kleine Ritter Apfelmus auf Gespensterjagd“) und um 14 Uhr im Erzähltheater von Salih Öztürk. Der Leiter der Stadtbücherei macht zudem auf den großen Bücherflohmarkt an diesem Tag aufmerksam: „Da findet sich ganz bestimmt die passende Lektüre für den Urlaub.“ Sonntag, 26. Juni, 13 bis 17 Uhr (kostenfrei).

Schaufenster-Ausstellung der Haller Musik- und Kunstschule: Das „Mittelalterliche Spektakel ist zwar der Abschluss der Veranstaltungsreihe „Kultursommer“. Doch das Motto „Kultur verbindet“ wird auch danach in den Sommerferien mit Leben gefüllt. Dafür sorgt wie schon im Vorjahr die Schaufenster-Ausstellung der Musik-und Kunstschule. Die jungen Künstler haben zum Thema „Schmetterlingsparadies“ die Fantasie spielen lassen. Über die Haller Interessen- und Werbegemeinschaft können sich die Geschäftsleute die Kunstwerke aussuchen und in ihre Schaufenster-Dekoration einbauen. „Die Kinder sind ganz gespannt und suchen in den Geschäften nach ihrer Arbeit“, erzählt Kunstpädagogin Klaudia Defort-Meya von den Erfahrungen des Vorjahres und begrüßt diese Vernetzung: „Wir treffen in Halle bei der Stadt und der Geschäftswelt auf viel Wohlwollen und Resonanz für unsere Arbeiten.“

Programm in Steinhagen - Montag, 20. Juni, 18 Uhr: Zumba im Park“ mit der Spvg. Steinhagen. Mittwoch, 22. Juni, 19 Uhr: Arminia-Podcast LIVE!. Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr: A capella Konzert mit Female Affairs. Sonntag, 26. Juni, 11.30 Uhr: (Rock-)Konzert für Kinder mit RANDALE. Alle Veranstaltungen im Steinhagener Bürgerpark sind kostenfrei.