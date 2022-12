Am Teich fast totgeschlagen: Prozess gegen vier Männer in Bielefeld

Vier Schüler – drei aus Schloß Holte-Stukenbrock, einer aus Bielefeld – sollen einen Mann in Schloß Holte-Stukenbrock im Mai 2022 mit Tritten und Schlägen so schwer verletzt haben, dass er fast gestorben wäre. Seit Mittwoch müssen sich die vier jungen Männer deswegen vor dem Landgericht Bielefeld verantworten.

Angeklagte sollen Tat in Schloß Holte-Stukenbrock auch gefilmt haben

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 18 und 20 Jahren vor, das Opfer in der Nacht auf Donnerstag, den 26. Mai 2022, zwischen ein und drei Uhr auf einem Steg am Sammelteich in Schloß Holte (Dechant-Brill-Straße) attackiert zu haben. Der Angeklagte Lukas V. (18) aus Schloß Holte-Stukenbrock soll den Mann zunächst wegen eines drei Wochen zurückliegenden „Vorfalls“ zur Rede gestellt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Laut Anklage hat Nikita S. (20) aus Bielefeld dies mit seinem Handy gefilmt und seinen Bekannten zu weiterer Gewalt angestachelt.