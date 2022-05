An herrlichen Tagen wie diesen

Endlich wieder richtig feiern: 21. Stadtfest „Haller Willem“ zieht vor allem am Donnerstag zahlreiche Besucher an

Halle

"An Tagen wie diesen...“ singen die Kinder der Städtischen Kita Künsebeck auf der großen Bühne am Rathaus, gefolgt von OGS und Lindenschule – und der Platz davor ist pickepacke voll mit begeisterten Besuchern. Wie passend: Tage wie diese – ein möglichst unbeschwertes Stadtfest „Haller Willem“ – haben die Besucher geradezu herbeigesehnt, horcht man sich unter ihnen um. Vor allem der Donnerstag zog die Besucher zahlreich in die Haller Innenstadt.

Von Volker Hagemann, Malte Krammenschneider und Johannes Gerhards