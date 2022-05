Nach zwei Jahren Pause wieder „Anno 1280“ auf dem Hof Kruse an der B61

Gütersloh-Isselhorst

Der Hof Kruse mit seinem weitläufigen Gelände verwandelt sich am langen Wochenende nach zwei Jahren Coronapause wieder in ein Rittergut mit rund 100 Heerlagern. Von Mittwoch, 25. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, steigt an der B61 zwischen Gütersloh und Bielefeld wieder das Mittelalterfest Anno 1280.