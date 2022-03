Anstoßen mit lettischer Nationalmedizin

Halle

"Freunde sind Menschen, die Vergangenheit akzeptieren, sich in der Gegenwart mögen und in Zukunft zueinanderstehen«, sagt Halles Bürgermeister Thomas Tappe bei der Gründungsversammlung des Valmiera Freundeskreises. Er leitet an diesem »historischen Tag« die Vereinsgründung mit knapp zwanzig Anwesenden in der Mensa der Gesamtschule ein.

Von Johannnes Gerhards