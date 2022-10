Arbeit mit Angehörigen, Schülern und Studenten

Schloß Holte-Stukenbrock

Während der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Gedenkstätte Stalag 326 hat der Verein in der Angehörigenarbeit und in der pädagogischen Arbeit seine künftigen Schwerpunkte fixiert. An denen werde der Verein auch festhalten, wenn die Gedenkstätte zu einer von nationaler Bedeutung ausgebaut ist.

Von Monika Schönfeld