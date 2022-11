Arbeitskreis der Schützen bringt Baum zum Leuchten

Der Baum wurde von der Familie Schmidt-Karabas aus Kaunitz gespendet. Mit einem Kranwagen der Firma Bonati aus Westerwiehe-Rietberg wurde er aus dem Garten sicher entfernt und auf dem Dorfplatz aufgerichtet. Der Baum wurde ehrenamtlich vom Arbeitskreis Brauchtum der Schützenbruderschaft Liemke aufgestellt. Mit Hilfe eines Autokranes und einer Arbeitsbühne der Firma Aßmann-Dächer wurden anschließend die LED-Lichterketten am Baum befestigt. Markus Aßmann stellte den Kran kostenlos zur Verfügung und nur dadurch ist es möglich, einen Weihnachtsbaum in Liemke aufzustellen. Die LED-Lichterketten wurden 2020 von der Dorfentwicklung Liemke gespendet, die auch dieses Jahr das Aufstellen des Weihnachtsbaumes unterstützten.

Unter der Leitung von Adolf Köhler vom Arbeitskreis Brauchtum wurde der Baum gesichert und Runde für Runde wurden die Lichterketten am Baum befestigt. Der von Peter Joachim 2020 selbst gestaltete Stern wurde auf der Spitze des Weihnachtsbaumes befestigt und leuchtet abends hell in den Liemker Abendhimmel. Adolf Köhler, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Brauchtum betonte: „Wir wollen den Bürgern, die in diesem Winter wegen der Corona-Pandemie, der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine ohnehin schon auf vieles verzichten müssen, mit dem Weihnachtsbaum ein wenig Weihnachtsfreude schenken. Der hell erleuchtete Stern möge dazu beitragen.“ Für die Stärkung und das leibliche Wohl aller Beteiligten sorgte wie in den Jahren zuvor, die Familie Blumenthal.

Nach Beendigung der Arbeiten wurde ein Lichttest vorgenommen und alle fragten sich, wie das in der Dunkelheit wohl aussieht. Die Betrachtung im Dunkeln ergab: „In Liemke steht wieder ein sehr schöner Weihnachtbaum, wie gemalt“.