Architekt gibt eine Preisgarantie

Neues Flüchtlingswohnheim soll in Massivbauweise zwischen Buschkrug und Containeranlage in Schloß Holte-Stukenbrock entstehen

Schloß Holte-Stukenbrock

Dass ein Architekt Garantien gibt, kommt selten vor. Werner Voßhans hat im Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss gleich zwei Garantien gegeben. Ein neues Flüchtlingsheim in Massivbauweise zwischen dem bestehenden Container-Wohnheim und dem ehemaligen Buschkrug an der Kaunitzer Straße werde maximal drei Millionen Euro kosten und in einer Bauzeit von acht Monaten fertig. Die Politik will Ende November eine Entscheidung treffen.

Von Monika Schönfeld