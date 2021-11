Auch Auffrischung ist möglich

Ein mobiles Impfteam des Kreises Gütersloh ist in der "Wunderwelt der Farben, Lichter und Düfte", dem verkaufsoffenen Sonntag in Werther, vor Ort. Senioren über 70 und Personen mit vielen Kontakten zu besonders gefährdeten Personen können sich hier auch eine Booster-Imfpung abholen.

Impfaktion am verkaufsoffenen Sonntag in Werther

Ein mobiles Impfteam des Kreises Gütersloh ist am Sonntagnachmittag in Werther vor Ort.

Diesmal hält kein Impfbus, sondern an Sonntag, 7. November, werden Impfungen im ehemaligen H.W.-Meyer-Verwaltungsgebäude an der Engerstraße 14 vorgenommen - also dort, wo bis Ende Oktober beim DRK die Corona-Tests in Werther möglich waren. Spontane Besuche sind in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Keine Kinderimpfung

Wichtig: Geimpft werden Personen ab 16 Jahre. Es gibt also keine Kinderimpfung ab 12 Jahre. Neben dem Impfstoff von Biontech/Pfizer steht auch der von Moderna zur Verfügung. Dieses wird allerdings nur für Zweitimpfungen verwendet. Auf Wunsch wird auch Johnson & Johnson verabreicht, allerdings nicht an Frauen unter 40 Jahren.



Auch Dritt-Impfungen, also Auffrischungen mit einem mRNA-Impfstoff für eine Optimierung der Grundimmunisierung, sind an diesem Sonntag möglich, wie Kreissprecher Jan Focken auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTes bestätigte. Hier werde allerdings auf die aktuelle Empfehlung der STIKO (Ständigen Impfkommission) geachtet.

Für Senioren und Pflegepersonal

Das bedeutet: Einen Booster kann sich nur abholen, wer älter als 70 Jahre ist. Außerdem werden zum dritten Mal Personen geimpft, die in der (teil-)ambulanten oder stationären Pflege arbeiten oder durch ihre Tätigkeit in Krankenhäusern Patientenkontakt haben.

Die STIKO rät auch bei besonderen Vorerkrankungen, sich "boostern" zu lassen. "Diese Patienten sollten aber bitte zu ihrem Arzt gehen und sich dort die Impfung abholen. Für sie ist das Angebot am Sonntag nicht gedacht", unterstreicht Focken.



Für alle Impfwilligen gilt: Mitzubringen sind Ausweisdokument mit Name, Adresse und Bild - im Idealfall auch die elektronische Gesundheitskarte sowie den Impfpass. Letzteres ist aber nicht zwingend.

Termin im Dezember

Bürgermeister Veith Lemmen hofft, dass sich möglichst viele, die noch keinen oder aber noch keinen vollständigen Impfschutz haben, das Angebot wahrnehmen. „Die Impfung dient in Zeiten der steigenden Inzidenzen vor allem dem Selbstschutz. Der Pandemie kann insgesamt nur adäquat begegnet werden, wenn ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung geimpft ist. Verbunden mit dem Shoppingerlebnis in den Wertheraner Geschäften ist es praktisch, sich den Piks holen zu können“, ist er überzeugt.



Er kündigt an, dass noch in diesem Jahr ein zweiter mobiler Impftermin am selben Ort geplant sei. Am Freitag, 10. Dezember, von 15 bis 19 Uhr ist der Kreis Gütersloh wieder mit einem mobilen Team in Werther.