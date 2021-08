Auf dem Jazz-Bach von Halle bis ans Meer

Halle

Was für eine Reise! Vom beschaulichen Segeltörn in ruhigen Gewässern über eine wilde Fahrt durch reißende Stromschnellen hinaus aufs offene Meer, Begegnungen mit Schmugglern und einem campenden Markgrafen inclusive. Dem Publikum wird beim 7. Konzert des Haller Musiksommers in der Herz-Jesu-Kirche alles geboten.

Von Christina Geis