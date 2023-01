Auf der Spur der eigenen Ahnen

Schloß Holte-Stukenbrock

Die eigene Geschichte fasziniert immer mehr Menschen. Sie wollen wissen, wo sie herkommen, wer ihre Ahnen waren. Das hat auch Heinz Renerig interessiert. Über sein eigenes Beispiel will er Recherchemöglichkeiten und Werkzeuge vorstellen und zeigen, wie man Informationen erhält. „Zurück zu den Ursprüngen“ heißt der Workshop, den er am Donnerstag, 19. Januar, von 19 bis 21 Uhr an der Volkshochschule anbietet.

Von Monika Schönfeld