Auf Kennenlern-Tour im Wahlkreis

Grünen-Landtagskandidatin Romy Mamerow zu Gast in Steinhagen

Steinhagen

In Bielefeld ist sie zu Hause, doch in Steinhagen ist die Grünen-Landtagskandidatin Romy Mamerow an diesem Donnerstag erst zum zweiten Mal.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold