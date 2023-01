Aus Müll wird etwas von Wert

„Früher hatten wir mehr Kondition“, sagt Kunstlehrer Marcus Nümann, der mit Wiebke Gaffron und Katrin Dropczynski das Upcycling-Projekt am Gymnasium leitet. Drei Jahre lang seien Schüler und Lehrer während der Coronazeit auf Frontalunterricht und Sitzreihen trainiert worden. Jetzt dürfen wieder Jahrgänge gemischt werden, die Schüler laufen in den Räumen hin und her und suchen mit ihren Fragen Unterstützung bei den Lehrern und Mitschülern. „Nach sechs Stunden sind wir alle platt.“ Aber auch zufrieden, dass wieder Normalität herrscht.

Projektwoche am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock zum Thema „Wie wir in Zukunft leben wollen“: Upcycling statt Export in die Dritte Welt

„Wir wir zukünftig leben wollen“, ist die Fragestellung der 33 Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7. Am ersten Tag des Projekts gab es Theoriewissen über Müll, Müllexporte in die Dritte Welt, Altkleiderberge in Chile und Afrika. In Deutschland produziert jeder Mensch pro tag 1,5 Kilogramm Müll, ein erschreckend hoher Wert.