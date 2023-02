Zu einem Kammermusikabend mit Alberto Carnevale Ricci und Sofia von Freydorf hatte der Kulturkreis Schloß Holte-Stukenbrock ins Kulturforum am Altenkamp eingeladen.

Alberto Carnevale Ricci, inzwischen mit Konzerten in ganz Europa unterwegs, ist seit seinem Konzertexamen an der Musikhochschule in Detmold schon einige Male mit wechselnden Instrumentalpartnern im Kulturforum aufgetreten.

Für die vielfach ausgezeichnete Cellistin Sofia von Freydorf war es hier das erste Konzert. Seit ihrer gemeinsamen Zeit an der Dresdner Philharmonie sind sie schon mehrfach als Duo auf Tournee gewesen. Sofia von Freydorf spielte erstmals in Schloß Holte-Stukenbrock. Die mehrfach geehrte Cellistin ist derzeit Mitglied in einigen deutschen sowie euorpäischen Orchestern.

Im Forum erklangen Werke von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Anton Webern und Franz Schubert, „sehr anspruchsvolle Lieblingsstücke“. Besonders die Beethoven-Sonate Nr.3 A-Dur Op.69 „verlangt dem Pianisten alles ab, was er studiert und gelernt hat“. Beiden Musikern war die Spielfreude anzusehen, mit der sie die Werke interpretierten. Als Zugabe spielten sie Rachmaninows „O singe nicht, du Schöne“.

Das Publikum genoss die Nähe zu den Musikern und die sehr persönlichen Kommentare der Instrumentalisten zu jedem einzelnen Stück der Komponisten. „Es war, wie von Gisela Springensguth angekündigt, ein wundervoller Abend, mit 30 Besuchern. Kammermusik im wörtlichen Sinn“, sagt Friedrich Dransfeld, Vorsitzender des Kulturkreises.