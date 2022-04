Auto fährt in Friseurladen

Steinhagen

"Ich habe nur einen dumpfen Knall gehört. Wie bei einer Explosion. Und dann habe ich nur noch geschrien.“ So beschreibt Friseurmeisterin Andrea Korittke den Moment, als am Donnerstagnachmittag ein Auto in die Ladenfront ihres Salons an der Brinkstraße in Steinhagen fuhr.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold