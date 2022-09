Ballons künden vom Pollhansmarkt

Stahlzeit-Künstler Hans Kordes gibt dem Alltagsmenschen einen Spazierstock in die Hand

Schloß Holte-Stukenbrock

Pollhans kann kommen – in einem Monat ist es schon so weit! Um das weithin sichtbar zu machen, haben Imke Heidotting und ihre Kolleginnen aus dem Stadtmarketing den Pollhans-Bürgermeister am Rathaus mit Ballons ausgestattet.