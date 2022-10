Bares schnell auf die Hand

Boom bei An- und Verkauf von Schmuck

Schloß Holte-Stukenbrock

Bei „Art & More“ an der Bahnhofstraße gibt es Bargeld gleich auf die Hand. Die Kundschaft von Edelmetallkäufer Altan Kolkiran ist so bunt wie das Leben – sie alle hoffen auf eine schnelle Finanzspritze in diesen Krisenzeiten.

Von Erol Kamisli