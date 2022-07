Bauernprotest auf Autobahnbrücken in OWL

Während der Aktion haben Autofahrer und LKW-Fahrer auf der Autobahn A2 sowie vorbeifahrende Fahrzeuge auf den Brücken aus Solidarität ihre Hupen betätigt.

„Wir Landwirte im Bezirksverband Ostwestfalen–Lippe zeigen uns solidarisch mit unseren Berufskollegen in den Niederlanden, die seit Wochen für ihre Existenz auf die Straße gehen“, erklärte Antonius Tillmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Bezirksverbands OWL. In den Niederlanden gehe die Regierung auf eine noch nie dagewesene Weise mit der Landwirtschaft um. "Als Landwirtschaftlicher Bezirksverband unterstützen wir die von der Vereinigung Land schafft Verbindung (LSV) und verschiedenen Ortsverbänden organisierten Solidaritätsaktionen."

Auch auf der A2-Brücke Feuerbornstraße in Verl protestierten die Landwirte und zeigen sich solidarisch mit ihren holländischen Kollegen. Foto: Christian Müller

Die demonstrierenden Landwirte enthüllten auf den Brücken Banner - im Kreis Gütersloh sogar auf fast allen Autobahnbrücken, wie der Vorsitzende des Kreisverbandes, Andreas Westermeyer, im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT bestätigte.

Niederländische Bauern blockieren Ende Juni mit ihren Traktoren eine Straße. Foto: Vincent Jannink/ANP/dpa

Die Situation in den Niederlanden sei eine andere und „trotzdem geht sie uns sehr wohl etwas an", erläutert Tillmann. „Wir sind nur nicht ganz so früh und nicht ganz so offensichtlich betroffen“. Der Bezirksverbandsvorsitzende sieht die Gefahr, „dass politische Entscheidungen uns mittelfristig einschränken können, so dass unser Arbeiten nach guter fachlicher Praxis nicht mehr möglich ist.“ Tillmann erklärte weiter, das bedeute, die Lebensmittel könnten auch hierzulande nicht mehr in der Menge und Qualität erzeugt werden wie bisher. Regelungen, wie beispielsweise die Düngeverordnung, das EU-Umweltpaket oder der Green Deal gingen in diese Richtung.

„Wir Bauern sind ein Teil der Lösung“, untermauerte Tillmann laut Pressemitteilung. Nicht Ordnungsrecht, Entscheidungen über die Köpfe der Betroffenen hinweg, sondern nur gemeinsam könnten gute und konstruktive Lösungen gefunden werden: "für unsere Natur und Umwelt, unsere Ernährungssicherheit und für den Erhalt unserer Traditionshöfe".

Antonius Tillmann Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Bezirksverbands OWL. Foto:

„Wir setzen hierzulande auf konstruktiven Dialog. Das wünschen wir uns auch von unseren Politikern und der EU-Kommission“, betonte der Bezirksverbandsvorsitzende. Deren Vorgehensweise bei den Umweltthemen schüre bei den Bauernfamilien große Existenzängste und wirke teilweise willkürlich.

Besonders betroffen unter den Landwirten seien die Tierhalter: Jahrelang sei ihnen vorgeschrieben worden, ihre Ställe für mehr Tierwohl umzubauen. Mittlerweile seien viele Bauern dieser Forderung nachgekommen. Doch müssten sie nun erleben, dass die Versprechungen seitens der Politik nicht eingehalten würden. „Wir werden im Regen stehen gelassen." Der höhere Aufwand, den neue Haltungsform mit sich bringen, werde manchen Landwirten nicht vergütet.

„Viele Landwirtsfamilien befürchten, dass wir als nächstes betroffen sind“, erklärte der Bezirksverbandsvorsitzende aus dem Kreis Höxter. Ihren Sorgen und Ängsten verliehen heimische Bauern bereits seit der vergangenen Woche mit friedlichen Protesten Ausdruck. Auch da standen sie vielerorts schon mit ihren Treckern auf Autobahnbrücken.

OWL-Bauern zeigen Solidarität mit den niederländischen Berufskollegen. Foto: Dunja Delker

„Wir Landwirte sind und wollen Teil der Lösung bei allen Fragen und der Transformation der Landwirtschaft insgesamt sein“, betonte Tillmann abschließend.