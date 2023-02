Schloß Holte-Stukenbrock

Soll keiner sagen, aus der Corona-Pandemie könnte nicht etwas Positives entstehen: Das zweite „Kolping-Radeln“ mit 130.010 gemeldeten Kilometern hat zwei Orkanwurfflächen in Stukenbrock zu einer Wiederaufforstungsaktion verholfen. 2600 Bäume spendete das Kolpingwerk im Diözesanverband Paderborn. In der ersten Aktion wurden am Samstag 1100 Bäume am Kampweg auf zwei Flächen gepflanzt und eingezäunt.

Von Monika Schönfeld