Beeindruckt vom kulturellen Erbe

Ab Dortmund ging der Flug bis zur Hauptstadt Podgorica in Montenegro. Einquartiert war die Reisegruppe in einer großen Park-Hotelanlage in Budva- Becici mit langem Sandstrand an der Adria.

Montenegro hat nur etwa 670.000 Einwohner und war auch das kleinste und ärmste Königreich auf dem Balkan. Es hat bereits im Jahr 2002 einseitig den Euro eingeführt und ist Mitglied der NATO. Die Mitgliedschaft in der EU ist beantragt.

Das für viele unbekannte und geheimnisvolle Land ist zwar die kleinste Republik des ehemaligen Jugoslawien aber auch eines der vielseitigsten Urlaubsländer ganz Europas. Besonders aufgrund seiner abwechslungsreichen Landschaft mit Stränden, Buchten, Bergen, Wäldern und Gebirgsseen ist Montenegro äußerst attraktiv.

Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte, wie zum Beispiel Kotor, die Stadt der Baumeister, Wissenschaftler und der Museen, gelegen an der gleichnamigen Bucht, dem einzigen Fjord des Mittelmeers. Aufgrund ihrer einmaligen Lage ist Kotor sowohl als Weltkultur- als auch Naturerbe der UNESCO anerkannt.

Ein besonderes Erlebnis war der Besuch des Felsen-Klosters Ostrog auf 900 Meter Höhe, dem größten Wallfahrtsort der orthodoxen Kirche, und eine Schifffahrt auf dem Skutarisee, dem größten See des Balkans mit einer Fläche von 300 Quadratkilometer, bei Schneeschmelze auf 500 Quadratkilometer anwachsend.

Ein Abstecher zur berühmten Weltkulturerbe-Stadt Dubrovnik, der „Perle der Adria“, konnte genossen werden, denn imposant ist die mittelalterliche Befestigungsmauer von 1940 Metern Länge, 23 Metern Höhe und sechs Metern Breite. Sehenswert und bekannt sind ebenso das Franziskaner-Kloster, die alte Kloster-Apotheke, der Rektoren-Palast, die Synagoge, die Velika Gospa-Kathedrale aus dem 17. Jahrhundert und die Kirche des Heiligen Blasius, Schutzpatron von Dubrovnik.

Am Ende der Reise waren sich alle Teilnehmer einig, dass sie auf der Montenegro-Reise viel gesehen und erlebt haben, also Kultur pur, und das bei herrlichstem Sonnenschein.