Bei Rot bleibt die Tonne stehen

Hand auf's Herz und Deckel auf: Liegen wirklich nur Bio-Abfälle in der Komposttonne? In Werther wird bald kontrolliert.

Einen grünen Anhänger gibt's nur, wenn alles in Ordnung ist in der Komposttonne.

Von Montag, 4. April, an wirft ein Komposttonnen-Aktionsteam einen Blick in die Tonnen in Werther. Es ist auf der Suche nach so genannten Störstoffen, die dort nicht hineingehören.

Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit dem Kompostwerk Gütersloh, der GEG (Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH) und der Stadt Werther durchgeführt und soll am Ende eine bessere Kompostqualität hervorbringen.

Drei verschiedene Anhänger

Was fehlerhaft in der Komposttonne landet - zum Beispiel Kunststofftüten, Windeln oder verpackte Lebensmittel - muss kostenintensiv wieder aussortiert werden. Das Aktionsteam schaut mit Werkzeugen auch etwas tiefer nach und heftet grüne, gelbe und rote Anhänger an die Komposttonne.

Komposttonnen-Knigge Foto: Das gehört in die Komposttonne : Küchenabfälle, wie Obst (auch Zitrusfrüchte und Bananen), Gemüse- und Speisereste, Kaffeesatz mit Filter, Eierschalen und Teebeutel, Grünabfälle aus dem Garten, etwa verwelkte Blumen, Rasen- und Strauchschnitt, Laub und Wildkräuter. Und das gehört nicht hinein: Sogenannte „kompostierbare“ Abfalltüten aus Stärke, Plastikbeutel, Mülltüten, Einwegwindeln, Binden, Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen und -asche, Grill-, Ofen- und Holzasche, behandeltes Holz, Straßenkehricht, Leder, Wolle, Haare, Federn, Knochen, Blumentöpfe und Hydrokultursubstrat. ...

Nach dem Ampelprinzip gilt dabei: Gelb heißt, es könnte besser sein. Rot warnt vor sehr vielen Störstoffen. Die Tonne wird dann auch nicht abgefahren und muss selbst nachsortiert werden. Wer einen grünen Anhänger an seiner Tonne findet, hat alles richtig gemacht und wirklich nur „Bio“ in seiner Komposttonne.

Tüten sind immer falsch

Wichtiger Hinweis von Werthers Abfallberaterin Simone Marquardt: "Die im Handel erhältlichen kompostierbaren Sammelbeutel aus Stärke gehören übrigens nicht in die Komposttonne. Sie zersetzen sich nicht in der vom Kompostwerk vorgegebenen Zeit und werden wie normale Plastiktüten aussortiert und müssen extra entsorgt werden."

Durch die Aktion kann sich die Abholung der Kompostabfälle am Tag der Abfuhr zeitlich etwas verschieben - sowohl nach vorn als auch nach hinten. Alle Komposttonnen müssen daher wie gewohnt bis 6 Uhr morgens bereitgestellt sein.