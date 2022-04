Bei Tiny Houses Druck machen

UWG will das Thema Tiny Houses in Steinhagen anfeuern und Hundesteuer abschaffen

Steinhagen

Die UWG will die Debatte um die Ansiedlung von Tiny Houses in Steinhagen anfeuern. Die Partei sieht ein großes Interesse der Bevölkerung an dieser Art des minimalistischen Wohnens und will mit der Gründung eines Vereins bei diesem Thema Druck auf den Gemeinderat ausüben.

Von Malte Krammenschneider