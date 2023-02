 Berufliche Highlights eines Umweltmenschen

Wenn Manfred Bonensteffen von seiner Verwaltungslaufbahn spricht, stellt er eine prägende Zeit voran. Die, als er im Sozialamt Detmold Menschen kennenlernte, die einen ganz anderen Startpunkt im Leben hatten. „Da war die bescheidene Oma, die keine Unterstützung wollte, obwohl sie viele Kinder aufgezogen hatte und deshalb nie arbeiten konnte.“ Die Anfangsjahre bei der Stadtverwaltung haben ihn gelehrt, dass die große Weltpolitik an den Schreibtischen im Rathaus ankommt. Krisen treiben Flüchtlinge in andere Länder. „Man muss sehen, dass zu beiden Seiten des Schreibtisches Menschen sitzen.“

Manfred Bonensteffen (58) wird sich am 28. Februar bei seiner letzten Ratssitzung in Schloß Holte-Stukenbrock verabschieden und direkt am nächsten Tag bei seiner ersten Ratssitzung in Halle verantwortlich dabei sein. Er wird dort zum 1. März Fachbereichsleiter für Planen, Bauen und Umwelt und damit Mitglied des Verwaltungsvorstands. Mehr Verantwortung, diese Herausforderung hat er gesucht.