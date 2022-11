Bescheide für Gas und Strom mit Wenn und Aber

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock haben die so genannten Preisanpassungsschreiben zum 1. Januar 2023 an ihre Kunden verschickt. Kunden hatten bereits Nachricht zu Preiserhöhungen zum 1. Oktober bekommen, zum 1. Januar 2023 kommen weitere Steigerungen auf sie zu. Bei Gas gibt es einen Aufschlag von 80 Prozent, bei Strom kommt ein Plus von 60 Prozent auf die Haushalte zu.

Von Monika Schönfeld