Besucher dürfen genießen und entspannen

Campingplatz "Am Furlbach" lädt zum dritten Senner-Martinsmarkt

Schloß Holte-Stukenbrock

„Endlich wieder Martinsmarkt“ - heißt es am Samstag, 29. Oktober, auf dem Campingplatze „Am Furlbach“. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 21 Uhr lädt die Familie Auster-Müller zum dritten Mal zum Martinsmarkt auf den an diesem Tag idyllisch illuminierten Campingplatz im Ortsteil Stukenbrock-Senne ein.

Von Manuela Fortmeier