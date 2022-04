Viel zu schön, um wahr zu sein: Aufgepasst bei der Wohnungssuche

Wer auf dem sehr angespannten Wohnungsmarkt auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist, der erlebt viel. Absagen wegen Haustieren oder Kindern, eindeutig zweideutige Angebote, um die Miete zu senken. Die gängigen Immobilienportale werden durchforstet auf der Suche nach der Traumimmobilie. So suchen auch Sabrina und Melina Hedtmann eine neue Wohnung im Altkreis Halle und haben dabei eine üble Geschichte erlebt.

Auf Ebay-Kleinanzeigen stellten Mutter und Tochter eine aussagekräftige Anzeige ein, in der sie ihre Wünsche an das Mietobjekt beschreiben. Drei Zimmer, Küche, Bad, eventuell Balkon, ab 70 Quadratmeter, und eventuell die Erlaubnis zur Haustierhaltung. „So war mein Anzeigentext”, beschreibt Sabrina Hedtmann ihre Wünsche an die neue Wohnung im Internet.